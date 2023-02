Tarragona rebrà prop de 400 milions d'euros d'inversió per desenvolupar diversos projectes durant el pròxim mandat

rebrà en els pròxims anys prop de 400 milions d'euros d'que permetran executar diversos projectes municipals. Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat,, qui aquest dilluns ha presidit la Mesa de Desenvolupament Econòmic, on hi ha participat una vintena d'agents socioeconòmics del territori.Segons Ricomà, aquestes inversions permetran que "Tarragona faci un gran salt qualitatiu" durant el pròxim mandat. El batlle ha destacat les inversions milionàries previstes per a l'o el futur, entre altres. Des del consistori han assegurat que la previsió és que la majoria dels projectes s'executin al llarg del 2026, ja que "molts estan vinculats als fons".Durant la reunió, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, també ha presentat els projectes que s'estan desenvolupant des del consistori pel que fa a la promoció i el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i que s'inclouen en el Pla d'Acció de Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació de Tarragona 2023-2026 engegat aquest dilluns.Segons el regidor de Desenvolupament Econòmic i d'Ocupació de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, el pla ha de servir per "potenciar els àmbits estratègics del territori, així com donar suport a la transformació digital, impulsar la transició ecològica i fomentar l'economia social i solidària".D'altra banda, Castaño ha destacat el projecte d'economia blava que s'està treballant des de l'Ajuntament de Tarragona i on la "complicitat de tots els sectors és més que necessària". Segons Castaño, la Mesa de Desenvolupament Econòmic també ha servit perquè els representants dels sectors implicats hagin signat un "acord de compromís de participar" en les diverses accions que es desenvolupin.