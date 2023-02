Detenen un home en un local de Tarragona per dur a sobre una navalla

Elsvan detenir la matinada de dissabte un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un, concretament unaEls mossos van escorcollar i denunciar un segon home, que acompanyava al detingut, perquè li van trobar a la butxaca una navalla. El detingut va passar ahir diumenge a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.Aquesta detenció s’emmarca en el dispositiuque els Mossos d’Esquadra han iniciat recentment per garantir la seguretat ciutadana i, concretament, per detectar i intervenir armes blanques.El dispositiu té una especial atenció en els entorns d’oci i es treballa de forma transversal des de totes les unitats de mossos, no solament les de seguretat ciutadana.