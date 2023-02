L'Associació d'Apartaments Turístics de Tarragona denuncia l'ordenança reguladora de Roda de Berà al TSJC

L'(AAT) de laj ha presentat un recurs contenciós administratiu contra un ajuntament, el de(Tarragonès), al(TSJC). L'ATT demana impugnar 16 articles de la nova ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístics del municipi, aspectes que consideren que "s'aparten de la realitat mercantil i jurídica" d'aquests habitatges, com la vigilància dels clients, haver de personar-se en terminis molt breus o posar rètols informatius.L'associació també prepara al·legacions i una segona demanda contra l'ordenança de(Baix Camp) i està pendent de la que pugui tramitar i aprovar(Tarragonès).Segons el president de l'AAT,, als ajuntaments "no els pertoca" regular els habitatges d'ús turístics amb ordenances municipals, ja que és la Generalitat qui regula el sector. Segons Calvet, aquestes normatives municipals "entren en contravenció" amb la normativa del Govern (decret 75/2020) i "tenen deficiències en molts aspectes", de "contingut" o per "generalitzacions i extensions arbitràries i perilloses". Per a l'associació, normatives com la Roda de Berà, "no ordenen" el sector, sinó que "impedeixen alguns aspectes de manera injustificada i sense rigor tècnic".De l'ordenança de Roda de Berà, publicada alel 29 de juliol de 2022, s'han impugnat 16 articles en el recurs al TSJC. Són el 3.6, 4.1.II, 5.5, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32 i 37, segons detalla l'AAT en un comunicat. L'entitat considera que "es demanen coses que s'aparten clarament de la realitat mercantil i jurídica" i posa com a exemple els rètols informatius (art. 10), haver de comparèixer "en terminis brevíssims" (art. 12), o la "permanent vigilància sobre els clients i cada apartament", una petició que "ataca la intimitat d'aquests espais i els seus hostes" (art. 17), segons assenyala l'AAT.També s'al·lega que alguns articles "tenen imprecisions molt importants" en qüestions d'inspecció (art. 21) o que "l'eventual procediment sancionador" (arts. 22 i següents) contradiu la normativa superior i és "desproporcionat".L'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre forma part de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona i l'Ebre (FEHT) i representa més de 80 empreses i professionals del sector d'apartaments turístics, amb una oferta legalitzada de més de 5.000 allotjaments i 24.734 places.