«Els vidres tremolaven»: la festa il·legal deixa sense dormir veïns de Montbrió de la Marca

Els veïns del petit nucli dehan estat els que més directament han patit les conseqüències de laque congrega unesen un paratge boscós i de conreus a. El so de la, empès per la marinada, i elsdurant tota la nit de dissabte han dificultat que molts hagin pogut dormir."De matinada, fins i tot els vidres tremolaven", ha relatat Mercè Borràs, una dels dotze veïns de la població. En canvi, alguns joves es van atansar per gaudir d'un esdeveniment del tot insòlit en aquest petit i tranquil nucli de la Conca de Barberà. L'alcaldessa de Sarral,, espera que la festa prop delno deixi danys a l'entorn natural, conreus i camins.Residents a, Mercè Borràs i Josep Ramon Òdena tornen cada cap de setmana al poble, a Montbrió de la Marca, per gaudir de la seva caseta de fusta i la tranquil·litat de l'entorn. Una pretensió, però, que aquest cap de setmana han vist totalment trastocada per la festa il·legal en una zona boscosa i de conreus propera. La marinada a partir de dissabte al migdia ha amplificat la intensitat del so que arribava al nucli."Ha estat mogudet. Venim a buscar tranquil·litat i ens hem trobat amb la rave aquesta. Molt de soroll, sobretot a la nit. De matinada, fins i tot els vidres tremolaven. Un soroll impressionant" , ha relatat Borràs. "Hem descansat poquíssim. Anaves despertant cada estona pel soroll. T'anaves adormint perquè tens son però te la trencaven tota la nit", certifica el seu marit.Els dotze veïns que habiten el poble van tenir coneixement de l'esdeveniment quan, divendres, unava intentar passar per un carreró estret i es va quedar encallada entre les parets. A partir d'aquell moment, l'entorn es va començar a omplir de "llums" de vehicles que anaven amunt i avall buscant una via d'accés per arribar a la festa il·legal.Els veïns no es mostren especialment contraris a les festes, sempre i quan no es produeixin danys a l'entorna natural, als conreus o als camins. Borràs explica, però, que moltes vies d'accés,i això podria provocar que molts vehicles hagin quedats abandonats a la muntanya.En canvi, per als pocs joves de Montbrió de la Marca, la rave ha estat tot un esdeveniment en un entorn on l'oferta lúdica de cap de setmana és directament inexistent. Llorenç Vilabella reconeix que, després d'assabentar-se de la festa pel "soroll" les xarxes socials, aquests dissabte van decidir pujar fins a la zona per veure l'ambient."Estava molt ben organitzat. Vam sopar, vam fer quatre cerveses, vam ballar, havia bona música. Movia molta gent i, per això, ja feia certa gràcia. Funciona molt bé. Hi havia un estil de gent molt variada", ha relatat. Diu que la música alta difícilment ha causat molèsties. "Si fos cada dia, però un cap de setmana a l'any que hi són, gens ni mica. Al contrari, aquí al poble encara ho trobo animat", ha subratllat.L'alcaldessa de Sarral ha reiterat la preocupació manifestada pels veïns sobre els danys que la festa il·legal pot ocasionar en un paratge boscós que toca amb la, on habiten espècies en perill crític com l'àliga cuabarrada. Un dels maldecaps principals, ha reconegut, ha estat la possibilitat que s'hi calés foc accidentalment, en una zona protegida i amb fauna també com senglars i cabirols.Cañís entén les molèsties dels veïns. "Va ser una sorpresa el nivell de cotxes, camions, furgonetes i camions que arribaven al poble. La primera sorpresa era la gran quantitat i, sovint, els GPS els portaven a llocs on no hi havia sortida i els camions no podien passar. Això eren maniobres i sorolls. Molta gent, quan van tallar els accessos directes, aparcaven a qualsevol lloc i marxaven caminant"; ha apuntat.Calculen que dimecres o dijous van arribar els vehicles de l'organització, "molt preparats", camions amb rampes i ganxos per poder estirar els que tenien dificultats per passar, segons van constatar els mossos. Divendres al vespre, els controls van aturar 200 vehicles: alguns van aparcar per la zona urbana i van buscar vies alternatives. Cañís creu, però, que això va aturar l'afluència en bona mesura.De moment, i descartada l'opció del desallotjament policial, aquest diumenge ha començat ja el degoteig de participants que marxaven. Francesos, alemanys, italians o catalans. Finalment, no han estat els 7.000 que l'organització assegurava poder encabir i això ha causat alleujament al govern municipal. L'alcaldessa confia que els participants compleixin les normes que la mateixa organització ha anat difonent amb cartells: recollir la brutícia, els vidres o deixar els espais nets. "Esperem que tot segueixi amb normalitat", ha tancat.