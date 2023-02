A presó dos homes acusats de cinc atracaments a punta de pistola en establiments del centre de Tarragona

Elshan detingut dos homes, de 19 i 22 anys, acusats de cinc atracaments a punta de pistola en establiments del centre de. Els fets es van produir entre el 18 i el 30 de gener. Segons expliquen els Mossos en un comunicat, els arrestats anaven completament tapats i utilitzaven una arma de foc simulada per intimidar els treballadors dels establiments.Els dos detinguts tenen nombrosos antecedents i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. El primer dels atracaments, comès el 18 de gener cap a les vuit del vespre, va ser en un farmàcia del centre de la ciutat. Un dels detinguts va entrar a l'establiment i va exhibir una arma de foc per robar la recaptació, mentre l'altre vigilava l'entorn des de fora.Segons explica la policia, el 19 i el 20 de gener, els arrestats van intentar robar en un estanc i en un supermercat del municipi, però finalment no ho van fer per l'accés de clients en els dos establiments. Per aquest motiu, es van desplaçar a una botiga pròxima, on van consumar el quart robatori. En aquest cas, van amenaçar un dels treballadors amb una arma de foc i van exigir-li els diners de la caixa enregistradora.El 30 de gener, els dos arrestats van entra en un altre supermercat on van utilitzar una arma de foc per intimidar la caixera i fer-se amb els diners.Els investigadors van concloure que els cinc atracaments estaven fets pels mateixos lladres, ja que responien al mateix patró. A més, de la investigació es desprèn que els detinguts van aprofitar el botí obtingut en els darrers atracaments per adquirir marihuana a l'engròs i distribuir-la al detall a consumidors que freqüentaven el centre de Tarragona.Els Mossos van detenir els dos homes dimarts passat i se'ns acusa de ser els presumptes autors de cinc delictes de robatori amb violència i intimidació, dos d'ells en grau de temptativa, i un delicte de tràfic de drogues.