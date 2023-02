Continua, per segona nit, la festa il·legal amb prop de 700 persones en camps de conreu prop de Sarral

Laque va començar aquest divendres en una zona agrícola prop de l'(Conca de Barberà), ha continuat per segona nit consecutiva. Segons els càlculs dels Mossos,es concentren encara a la zona, situada a uns cinc quilòmetres del nucli urbà de Sarral.Efectius policials controlen els accessos a la població i aquest dissabte es van detenir dues persones per atemptat contra agents de l'autoritat i, en un dels casos també, per desobediència greu i delicte contra la seguretat viària. L'Ajuntament ha col·locat també blocs en alguns camins per tallar el pas. Tot i això, molts assistents van poder arribar-hi per vies alternatives.Els mossos mantenen els dos punts de control establerts aquest dissabte: un, a l'accés principal per Sarral, i l'altre a la carretera de, LV-2015. S'han tramitat cinc denúncies perpositiu i sis per no disposar de la ITV. Els agents rurals han donat també suport amb patrulles a la zona i efectuant alguns controls.L'alcaldessa de Sarral,, ha explicat a l'ACN que, si bé des del nucli urbà no s'escolta ni es veuen senyals de la festa, la música a tot volum i els llums làser han dificultat el descans dels veïns del nucli proper de. Segons Cañís, aquest dissabte s'hauria registrat la major concentració de participant i durant aquest diumenge alguns aniran abandonant la zona, si bé el gruix podria acabar marxant dilluns.