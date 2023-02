Més de trenta comparses protagonitzen la Rua de l'Artesania de Tarragona

Imatge de la Rua de l'Artesania a Tarragona, aquest dissabte. Foto: Josep M. Llauradó

Tal com s'havia anunciat, l'associacióha estat la primera comparsa a començar a caminar aquest dissabte a la Rua de l'Artesania, a partir de les sis de la tarda, a l'avinguda Ramón y Cajal de Tarragona. Més de trenta carrosses han ballat al ritme de la música més carnavalera.Després d'una edició de tornada al 2022 , la Rua de l'Artesania d'enguany ha estat l'edició de la ja completa normalitat. Tarragona ha pogut veure un any més les comparses habituals, incloses les més satíriques, com ara lao la, una comparsa aquesta darrera, per cert, que ha optat per llogar elTarragona continua el Carnaval després de la Rua de l'Artesania demà amb la Rua de Lluïment, a la mateixa hora i el mateix recorregut. Abans, però, hi haurà "el darrer polvo del Carnestoltes i la Concubina" així com una cantada de Xirigotes.