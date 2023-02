Expectació per la tornada de la Baixada del Pajaritu a Tarragona

Imatge de la Baixada del Pajaritu 2023. Foto: Josep M. Llauradó

La, lai elhan acollit, aquest dissabte, una nova edició de la, un acte que no se celebrava des de l'any 2020, abans del confinament. "Es nota que hi havia moltes ganes de disbauxa, de tirar la casa per la finestra i de passar-s'ho bé", ha explicat, president de l'Per a Pau Hernández i la seva colla era la primera vegada que hi participaven activament, si bé hi havien assistit com a públic. Les difresses deservien per denunciar, segons ha explicat, "el maltractament animal" a la indústria alimentària. A banda de la seva andròmina, n'han baixat 17 més, cadascuna amb un motiu diferent: algunes de més reivindicatives, d'altres de menys. És el que caracteritza la Baixada del Pajaritu des de la seva creació: que tothom hi és benvingut.Algunes de les disfresses estaven marcades per l'actualitat, com la de l'Eneko i la seva colla, pujats damunt d'uni amb una bandera de laonejant mentre baixaven des de la plaça del Rei. "Hem vingut des de Moscou a proclamar la Segona República Catalana", ha explicat. Amb una mescla de símbols russos i d'altres de l'OTAN, han decidit acudir a la cita "blindats" perquè "la cosa està molt fotuda", en relació a laEn un altre sentit diferent hi havia un grup amb les cares pintades i vestits que volien assemblar-se als de les. "Hem baixat des defins a Tarragona perquè feia falta gent com nosaltres", explicava aquest matí Montse Llaveria, que és el quart any que participa de la Baixada del Pajaritu.El públic, expectant, ha anat veient com una darrere l'altra anaven circulant totes les andròmines. En total, 250 persones inscrites per a 18 andròmines diferents. Hi havia, però també persones emmascarades que reivindicaven la gestió dels menjadors escolars per part de les AFA. Alhora, dos bòlits competien per qui obtindria la victòria a les eleccions municipals: si Ricomà o Viñuales. També una andròmina de circ, una altra deo fins i tot una pilota amb el logo delLa trentena de voluntaris que han fet possible aquesta edició s'ho miraven satisfets. L'organització ha preferit mantenir el recorregut en aquesta represa, ara bé, no s'han estat de novetats: per primer cop,han visitat un dels actes més especials del Carnaval tarragoní.