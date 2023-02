Una festa il·legal congrega centenars de persones en una zona boscosa de Sarral

Més de 500 participants

Elscontrolen des d'aquest divendres unaque està congregant centenars de persones a la zona de la Font de l', a. Un dispositiu policial limita l'accés a les diverses vies que condueixen fins a la rave per impedir l'arribada de més participants. També s'ha intervingut material per a la festa.Els Mossos han detingut una persona per atemptar contra els agents de l'autoritat després que no s'aturés en un control i colpegés un agent, que ha quedat ferit lleu. El dispositiu es coordina amb la policia de les regions limítrofes i es preveu mantenir-hi la presència d'agents fins que s'acabi.L'alcaldessa de l'Ajuntament de Sarral,, ha detallat en declaracions a l'ACN que el poc fort d'arribada de gent ha estat fins aquesta nit. Els participants ara es dirigeixen fins al poble i van fins a la zona caminant.Es tracta d'un espai de conreus sense cap edificació i el consistori està preocupat per l'efecte que tindrà sobre els cultius.Segons el regidor de Serveis de l'Ajuntament de Sarral,, calculen que hi haa la festa il·legal que provenen d'arreu d', com ara de. Moreno també ha explicat que hi ha un centenar de vehicles aparcats a la, on des d'aquest divendres a la nit s'hi està celebrant la festa. Tot i els controls dels Mossos d'Esquadra en diferents accessos per evitar que hi accedeixi més gent, l'edil ha lamentat que hi arriben per altres punts. "Aquesta zona és la més directa, però hi entren pels camins de les pedanies de Montbrió i Vallverd", ha concretat.El regidor preveu que la festa continuarà tot el cap de setmana i que els participants no marxaran fins dilluns. "Hi ha hagut algun insult amb la policia, però no ha passat d'aquí", ha afirmat Moreno, ja que els mossos impedeixen els pas de vehicles, però deixen passar les persones que van a peu. Aquest dissabte a la tarda, han estat diversos els conductors que s'han acostat al control per accedir a la festa, entre ells un grup de joves francesos.A més, un camió també ha intentat arribar-hi aprofitant que una de les patrulles s'han mogut de lloc. Tot seguit, els policies l'han aturat més endavant i li han fet les proves d'alcoholèmia i drogues. A banda, el regidor ha recordat que ja van viure una altra festa il·legal fa uns anys en una àrea propera al municipi de Solivella.