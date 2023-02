PortAventura inaugura la temporada més matinera de la seva història i espera rebre 5 milions de visitants

Cues virtuals

Nova atracció a la primavera

ha obert més aviat que mai les seves portes, esperant rebre 5,3 milions de visitants al llarg de l'any. Fins ara, el parc encetava la temporada per, però aquest 2023 ho ha fet coincidint amb el carnaval. Volen arribar alsen aquest primer tram.El director de, ha assegurat que aposten "pel creixement" i per "desestacionalitzar" la temporada. També volen "facilitar la vida" dels clients, sobretot per acabar amb les llargues cues que pateixen algunes atraccions en dies de màxima afluència. Per això, començaran a provar unes "cues virtuals". D'altra banda, a la primavera estrenaran una nova atracció immersiva alambbasada en la pel·lícula Uncharted.El primer tram de temporada serà tematitzat, inspirant-se amb els carnavals de Venècia o de Rio de Janeiro. El director general pretén que sigui un moment "semblant" pel que fa al nombre de públic al de "Halloween" o Nadal. García ha insistit en què l'objectiu és obrir el parc tot l'any "si Carnaval funciona". "Si ho fa Disney, per què no ho podem fer nosaltres?", s'ha preguntat.De moment, la reserva d'entrades va millor del que imaginaven. Si per demà dissabte esperaven rebre 3.000 visitants, de moment ja tenen 7.000 entrades comprades, segons ha confirmat el director.Aquest any el parc estarà obert 278 dies, el que representa gairebé un 20% més que l'any passat. A més, PortAventura ve d'un any de "rècord" amb els majors ingressos de la història, ha detallat el màxim responsable. De moment ha començat amb 700 treballadors, una xifra que arribarà als 3.800 a l'estiu.García també ha subratllat que aposten per la "digitalització". En primer lloc, una aplicació que permetrà als clients "personalitzar la seva experiència". Per exemple, es podran fer reserves en restaurants, programar un circuit per dins del parc o consultar els temps d'espera de les atraccions. Aquest any, PortAventura també farà proves de ludificació mentre s'espera per accedir a les atraccions i un pilot de cues virtuals.Entre maig i juny, s'inaugurarà una nova muntanya russa a la zona del "Far West" inspirada en la pel·lícula Uncharted, protagonitzada per Tom Holland. Serà una atracció immersiva, dins un espai tancat i a les fosques i que comptarà amb efectes especials i projeccions audiovisuals gràcies a la col·laboració de Sony. "És l'únic producte que ens faltava", ha valorat el director del parc.L'atracció tindrà una durada d'un minut i mig, en trens de dotze persones. Farà un recorregut de 700 metros, a més de 12 metros d'alçada i cinc acceleracions. PortAventura hi ha destinat més de 25.000.000 d'euros de pressupost. A més, comptarà amb un espai de realitat virtual perquè les persones amb mobilitat reduïda també puguin participar-hi.