Comencen les obres per a la construcció d’una àrea de motor a Constantí

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs per a la construcció d’una nova àrea de motor a. Concretament, els terrenys on s’ubicarà aquesta novaes troben a la part nord-oest del, just al darrera de l’estació de mercaderies d’, una zona coneguda com el. L’àmbit del projecte té una superfície aproximada de, dels quals l’àrea de motor només ocuparà uns 41.300 metres quadrats d’aquesta superfície.L’any passat, l'Ajuntament de Constantí i elde Constantí signaven un conveni de col·laboració per a la concessió a l'entitat esportiva d’aquesta instal·lació per tal de poder desenvolupar les seves activitats. Aquesta nova àrea de motor constarà de diversos circuits amb diferents característiques per poder formar els joves pilots en modalitats diverses del motociclisme, així com dels seus elements accessoris. La durada del conveni de col·laboració amb el Club Esportiu de Motociclisme, i per tant, dedes de la data de signatura, sent prorrogable perEl Club Esportiu de Motociclisme és una entitat esportiva que es va crear l’any 2014 com una, amb un component formatiu i d’aprenentatge per als nens i nenes que volen iniciar-se en la pràctica del motociclisme. Actualment compta amb una quinzena d’alumnes amb edats que van des dels 3 anys.A banda de l’ús per part del Club Esportiu de Motociclisme, des deltambé es farà ús d’aquesta nova àrea de motor per tal d’organitzar campionats i competicions.