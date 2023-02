La URV acull més de 2.100 estudiants internacionals aquest curs

Lava suposar en tots els aspectes un punt d’inflexió per a lai, sobretot, per a la mobilitat dels estudiants.El curs passat, els estudiants de laque van fer una mobilitat en una altra universitat (617) van superar de llarg els 470 previstos per al curs que va irrompre la pandèmia (2019-20) iPerò les xifres d’estudiants que venen a la URV a fer una estada a través d’un programa de mobilitat no s’havien recuperat fins al curs actual. Així, tot i que les dades encara no estan tancades,No obstant això, aquests no són els únics estudiants internacionals que cursen algun dels estudis de la URV. Als campus de la Universitat, hi ha un total de. La majoria, el 45%, són estudiants de, el 30% ho són de, i el 8% estan cursant un grau. Aquestes xifres també són superiors al curs passat, quan estudiaven a la URV 2.052 nois i noies de 102 nacionalitats diferents.Precisament aquests darrers dies han arribat els estudiants que fan l’estada d’estudis a la URV durant el segon quadrimestre en el marc dels programes de mobilitat, com l’. Com ja és habitual, per donar la benvinguda institucional als estudiants nouvinguts, del 15 al 17 de febrer s’han celebrat a la Universitat elsEn aquestes jornades, organitzades pel Centre Internacional i el, s’han donat a conèixer els diferents serveis que ofereix la Universitat, se’ls ha ofert una mostra de la cultura catalana i aquest divendres visitaran els diferents campus universitaris.Els estudiants que arriben a través de programes de mobilitat provenen de 40 països diferents, entre els quals hi ha el, l’o bona part dels països europeus. Tant l’estada d’estudiants internacionals com la possibilitat que els matriculats a la URV puguin estudiar en altres universitats del món és possible perquè la Universitat téamb 482 institucions d’arreu del món.és una de les estudiants internacionals que ha participat en les activitats dels Welcome Days. Provinent del, està cursant el programa de doctorat eni valora positivament la seva estada: “L’experiència a la URV és fantàstica, fas amics i coneixes gent”. Destaca també la feina i el suport de l’per facilitar tots els tràmits., una altra estudiant, hi coincideix. Originària de l’, cursa ara mateix el doctorat en, i afirma que la tramitació “ha sigut realment difícil, però des de l’I-Center ajuden molt”.El Centre Internacional de la URV assessora els estudiants sobre l’allotjament, el sistema sanitari, la legalització de la seva estada, els informa sobre les activitats lúdiques al seu abast i els ofereix també el programa Mentors URV, en què estudiants de la Universitat fan un acompanyament als nouvinguts els primers dies de la seva arribada a Tarragona. Així mateix, els estudiants poden accedir als serveis d’Esports, el Servei Linguistic i el portal d’ocupació, tenen accés també a l’atenció psicològica, el voluntariat i les aules culturals.