La Unió Anelles de la Flama, molesta perquè l'Ajuntament de Valls vol facturar a l'entitat la neteja viària del carnaval

L'Ajuntament no organitza el carnaval

La(UAF) s'ha mostrat molesta perquè l'Ajuntament devol fer pagar la neteja dels carrers de la rua de carnaval prevista per aquest dissabte. Segons ha pogut saber l'ACN, l'entitat de cultura popular ha rebut un correu de l'àrea de Medi Ambient reclamant que aboninper aquest servei.La UAF va recuperar des del 2016 la figura del Moixó foguer, un personatge satíric que deixa anar plomes d'ocell per tot arreu. El president de la UAF,, ha denunciat que fa anys que pateixen "una persecució" per part de l'administració tècnica d'aquesta regidoria. També ha emplaçat al consistori a assumir l'organització del carnaval.Els tècnics reclamen a l'entitat el pagament de la meitat del cost total abans de dissabte, i la resta un cop hagi passat l'esdeveniment. Per tant, haurien d'abonarper ladels carrers. "Si els altres anys no ens han exigit això, no entenem per què enguany sí", ha qüestionat el president de la UAF. Oliva ha assegurat que faran "cas omís" al correu perquè consideren que no és la via per on s'ha de fer una comunicació d'aquest tipus, ni hi ha hagut cap canvi en l'ordenança municipal pel que fa al sanejament públic. L'ACN ha contactat amb l'Ajuntament que ha assegurat que aquesta qüestió està "solucionada", tot i que no ha especificat de quina manera es resoldrà.La UAF va començar la recuperació del carnaval vallenc el 2016 i en aquest context treu a passejar la figura del Moixó foguer. L'encarna unai es tracta d'una, ja que l'escenificació compta amb uns versos satírics que repassen l'actualitat social, política i econòmica.És un personatge dels carnavals del Penedès i del Camp de Tarragona que Joan amades ja va documentar. Havia arribat a desaparèixer, però els últims anys s'ha recuperat a Vilanova i la Geltrú i a Valls. És una tradició "estrambòtica", ha definit el president de l'entitat. Són festes "d'abundància, d'excessos i d'embrutar", ha recordat, més encara a les portes d'una Quaresma "molt més austera", ha dit Oliva.El consistori mai s'ha fet càrrec de l'organització del carnaval, tot i que des de fa uns anys, el dissabte a la tarda, es concentren diverses comparses per celebrar aquesta festa. La UAF ha lamentat aquest fet i ha "emplaçat" a l'Ajuntament a què organitzi aquesta festa i "faciliti la gestió de les entitats que hem mantingut viva la festa, malgrat l'oposició de l'administració", ha remarcat Oliva.