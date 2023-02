Es presenta un projecte per a la gestió intel·ligent de l’aigua per millorar la resiliència hídrica de Salou i Vila-seca

Resiliència davant la sequera i nova governança de l'aigua basada en les aliances

Ladels municipis dehan presentat un projecte per digitalitzar i adaptar al canvi climàtic el cicle de l'aigua als dos municipis. El projecte, anomenat, té un pressupost dei opta a rebre finançament del, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE) amb fonsLa iniciativa, que inclou un total de 14 actuacions, dotarà el cicle integral de l'aigua en aquestes dues poblacions d'uni eines digitals que permetran respondre en temps real davant de qualsevol situació que comprometi tant la xarxa d’abastament com la de. El gran atractiu turístic de Salou i Vila-seca, que representa més del 50% de les visites de la, fa que tant el subministrament d'aigua com la gestió del sanejament siguin aspectes de vital importància per a la seva principal activitat econòmica, elL'objectiu del projecte és dotar la Mancomunitat de Salou i Vila-seca de noves eines de digitalització que millorin l'eficiència del sistema. El projecte, si rep llum verda, s’iniciarà el tercer trimestre d'aquest any i tindria un. Del total de 6,6 millions d'inversió, 3,8 milions corresponen a actuacions a Salou i la resta, 2,7 milions, a Vila- seca.La iniciativa pivota sobre la creació d'una plataforma digital, amb tecnologia desenvolupada per Agbar, que permet optimitzar la gestió del cicle integral de l'aigua, i integra de manera holística totes les variables internes i externes. Aquest hub operatiu controlarà totes les instal·lacions gràcies al desplegament d’una xarxa de sensors. Entre les actuacions previstes, figura la implantació de la, que permeti el telecontrol de les estacions de bombament d'aigües residuals, fet que evitarà abocaments al medi ambient en cas de pluges torrencials. Així mateix, el monitoratge dels consums energètics permetrà millorar l’eficiència energètica de les infraestructures i els equips.El projecte i-WaterS incrementarà la resiliència hídrica dels dos municipis que conformen la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics, que sumen més de, davant de l’escassetat hídrica que afecta els països de la, amb sequeres cada cop més freqüents.També permetrà, entre altres coses, la millora de l'estat de les masses d'aigua del domini públic hidràulic, amb el monitoratge dels abocaments. La iniciativa suposarà un avenç en la transparència en la gestió de l'aigua, ja que s’implementaran eines per disposar de més informació del servei oberta a les administracions i amb uns indicadors a l’abast de la ciutadania. A més, el projecte planteja un nou model de governança basat en les aliances, la cocreació i la participació de la ciutadania.El projecte de la Mancomunitat i Agbar reduirà l'impacte ambiental dels serveis del cicle urbà de l'aigua i contribuirà a impulsar els(ODS), concretament, els relacionats amb la preservació del recurs hídric, amb la reducció de la petjada de carboni i amb la digitalització dels municipis (ODS núm. 6, 8, 11 i 13). La proposta inclou una aposta per la innovació i el talent, per tal d’afavorir l’ocupació de qualitat a la vegada que posa el focus en la sensibilització per promoure l'ús sostenible de l'aigua.