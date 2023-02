Salou obre un centre de recuperació per a les colònies de gats ferals esterilitzats

L'Ajuntament deha inaugurat aquest dijous unque permetrà alsrecuperar-se en condicions "òptimes" després de ser esterilitzats. Fins ara, les voluntàries de les associacionsels tenien en garatges o dins de cotxes. El nou equipament és un mòdul, de quinze metres quadrats i amb capacitat per a uns quatre o cinc felins.S'ha ubicat al costat del refugi, que es va posar en marxa fa un any. Al municipi, hi ha, 72 alimentadores i hi ha registrats uns 700 gats, la meitat dels quals ja estan esterilitzats, segons dades del consistori. El centre de recuperació ha tingut un cost de 5.700 euros.El nou centre de recuperació està format per un mòdul prefabricat de 15 metres quadrats i es troba ubicat en dependències municipals. Disposa de tot el material necessari per a la cura dels gats, un armari amb estris i dues taules, i espais per guardar les gàbies per als gats.Per controlar l'entrada i sortida dels animals, se'ls obre una fitxa amb la data de la seva captura i el motiu pel qual se'ls ha ingressat al centre. Sos Gats Salou i Huellas Callejeras hi tindran accés. El centre estarà obert als matins i ja s'ha posat en marxa amb els dos primers exemplars de felins atesos.La regidora de Defensa i Protecció Animal,, ha celebrat poder oferir un equipament "molt reivindicat" per les associacions animalistes del municipi. Morer ha recordat que la regidoria ha implementat que calgui un carnet d'alimentadora per donar menjar als gats que viuen al carrer, que han creat el refugi d'animals, on s'acullen els gats més que esperen adopció i ja no poden estar al carrer, un espai on el consistori ha substituït el sostre per millorar l'aïllament.Ara es completa el servei amb el centre de recuperació, dues instal·lacions que dediquen 100 metres quadrats a la cura dels felins. D'altra banda, l'Ajuntament de Salou farà convenis amb les clíniques veterinàries del municipi per anar esterilitzant els gats ferals. L'alcalde Pere Granados ha destacat que el centre "garantirà el tractament, cura i rehabilitació dels felins assilvestrats que ho necessitin" perquè tinguin "una especial atenció i cures mèdiques supervisades" pels responsables de les entitats.