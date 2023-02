Finalitzen els treballs de desmuntatge de la graderia en risc d'esfondrament de l'Amfiteatre de Tarragona

L'ha finalitzat els treballs de l'actuació d'emergència per problemes estructurals a l', amb el desmuntatge de la. Aquesta actuació es va anunciar el passat mes de setembre i es va dur a terme el darrer trimestre de l'any passat per risc d'esfondrament de la construcció.Ara es procedirà a protegir la mitja cavea i reconduir les aigües lluny del monument per evitar nous problemes de degradació d'aquesta part. El consistori també valorarà la recuperació del pas natural de visitants, accedint a l'arena per lao refer un nou accés que encara està en estudi. A més, s'avaluarà si es podrà desmuntar el sistema tubular d’escales que hi ha ara, com a accés provisional.Des de la regidoria de Patrimoni es vol començar a treballar amb unper establir l'estat actual de tot el monument i plantejar les línies de futur.Es tractarà d'un document per definir qüestions com la museïtzació de l'espai, els accessos o el plantejament urbanístic de l'entorn. Per aquest encàrrec s'ha rebut una subvenció del Departament de Cultura de la, per complimentar la partida incorporada al pressupost municipal.