Repsol guanya 4.251 milions d'euros el 2022, un 70% més que l'any anterior

va registrar un benefici net del'any 2022, una xifra un(2.499 milions d'euros). En un comunicat remès a la(CNMV), la companyia energètica ha atribuït els guanys a l', que va aportar un 64% dels beneficis. Així mateix, ha indicat que el 2022 va estar marcat per la "incertesa, la volatilitat i les complexes dinàmiques de mercat derivades de la".Ara bé, malgrat els resultats positius dels dos últims exercicis (6.750 milions d'euros), l'empresa encara no va compensar les pèrdues que va registrar durant el 2019 i 2020, que ascendeixen fins als 7.105 milions d'euros.L'ebitda del 2022 es va situar en els 13.813 milions d'euros, un 69,1% més que l'any anterior; i el deute net durant el 2022 es va reduir un 61%, fins als 2.256 milions d'euros.Per segments de negoci,; l'industrial fins a 1.119 milions d'euros; comercial i renovables fins a 167 milions d'euros; i la corporació i altres fins a 123 milions d'euros.La companyia energètica ha indicat que el 2022 va estar marcat per una conjuntura "complexa", sobretot en la primera part de l'any, quan, el que va suposar nivells màxims des del 2008. En canvi, durant el segon semestre la caiguda de la demanda va provocar un canvi de tendència i els preus es van "desplomar", segons Repsol.Pel que fa a inversions, ha detallat que durant el 2022 va destinar 4.182 milions d'euros, un 40% interanual més. Destaca que pel 2023 l'energètica té previst batre el rècord de 5.000 milions d'euros en inversions. Arran dels resultats registrats, l'energètica proposa una millora del dividend en efectiu d'un 11%, fins als 0,70 euros per acció.