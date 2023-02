UGT convoca vaga al servei de neteja de Tarragona per pressionar el govern

El sindicatha anunciat la convocatòria d'un seguit de vagues alque començaran per. En un comunicat, lamenten haver de prendre aquesta decisió "davant la intenció manifestada per l'i el, d'obrir concurs per l'adjudicació del servei".I és que el contracte actual finalitza unes setmanes abans de les eleccions i el sindicat vol que aquest, adjudicat fa 21 anys a(FCC), es prorrogui com a mínim fins al següent mandat. El comitè d'empresa, liderat per, considera que "la nova contracta que vol licitar el govern de Ricomà representarà unaen els pròxims anys".El passat 27 de gener es va aprovar la nova estructura de costos del contracte de neteja . L'adjudicació havia quedat anteriorment deserta, per la qual cosa el govern va iniciar unaper tal que els informessin de quins serien els requisits que podrien incloure's al nou contracte, de 9 anys de durada.En diverses ocasions, el govern municipal ha apuntat que el contracte que es liciti, previsiblement abans de les eleccions del mes de maig, incrementarà la massa salarial en un 8%. Aquest extrem ha estat posat en dubte per part del comitè d'empresa, que lidera la UGT, i fins i tot han arribat a protagonitzar actes de protesta als plens per manifestar el seu rebuig a la proposta. D'entre els grups de l'oposició, només En Comú Podem s'ha arribat a posar del costat del govern, facilitant l'aprovació de la nova estructura de costos.