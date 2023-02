L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà va restaurar més de 1.300 folis i pergamins l'any passat

L'any passat, l'va encarregar restaurar 1.320 folis de, i 11dei s'ha digitalitzat gairebé 18.500 pàgines d'hemeroteca i altra documentació. Durant el 2022, es va gestionar el préstec de 74 expedients i es va atendre 219 consultes del personal municipal. Pel que fa a la ciutadania es van rebre 545 peticions de persones a la sala de consulta que han consultat 3.409 expedients municipals. L'equipament va organitzar 8 exposicions, 6 a diferents pobles de la comarca i 2 a les dependències pròpies, una jornada cinematogràfica i va participar en undelL'Arxiu de la Conca va ingressar i catalogar 8,3 metres de documentació semiactiva dels ajuntaments de Barberà de la Conca, Blancafort, Montblanc i Vimbodí i Poblet i també va catalogar 51,7 metres dels fons històrics de Montblanc, Rocafort de Queralt, Senan (aquesta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona) i Vallfogona de Riucorb.Els tècnics han reorganitzat el dipòsit municipal de Llorac i han col·laborat amb la reinstal·lació del fons documental de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí al nou dipòsit d'arxiu del municipi. L'equipament conserva 16 dels 22 fons documentals municipals a l'antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc, i els altres sis fonts no poden ingressar per falta d'espai.De propietat particular, s'han ingressat 1,6 metres de documentació textual, 4 pergamins, 7 pel·lícules i 329 fotografies, així com 132 fotografies cedides per digitalitzar i que l'Arxiu en conservi una còpia reprogràfica digital.