La CUP denuncia que el Port de Tarragona vol ubicar una terminal de transport terrestre a la desembocadura del Francolí

La restauració dels Prats d'Albinyana, "insuficient"

Laha presentat al·legacions contra dos punts del. La primera fa referència al planejament d'una terminal de transport terrestre a la desembocadura del, una zona humida amb "protecció ambiental" que demanen "no continuar trinxant", com ha indicat la regidora de la CUP a Tarragona,Els cupaires refusen que s'incorporin aquests terrenys a la zona de servei del port per activitats auxiliars. La segona queixa està relacionada amb el. El pla preveu que sigui un lloc "de pujada i de baixada de passatgers", sense "especificar" que el dic es destini als creuers. Amb tot, la CUP s'ha mostrat contrària al que considera una "ampliació" del port.El Pla Especial de Desenvolupament Urbanístic (PEDU) delimita i defineix els usos dels espais portuaris i s'ha redactat entre l'Autoritat Portuària de Tarragona (ATP) i l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament tarragoní. Al desembre, el PEDU es va portar a la junta de govern local per aprovar la tramitació inicial i tots els grups amb representació van votar a favor, excepte la CUP.Amb aquest gest, Miguel ha lamentat que "ERC i Junts combreguin amb el model actual del port de Tarragona, que implica un model desorbitat de creixement, sobretot de creuers". La regidora també ha recordat que el consistori de Tarragona té un projecte per renaturalitzar la zona del Francolí, però acabaria "on arriba el domini públic".La CUP ha aprofitat per valorar el protocol signat entre l'ATP i l'Ajuntament de Vila-seca que preveu restaurar ambientalment els Prats d'Albinyana i museïtzar la. Des de la CUP de Vila-seca,, ha considerat "insuficient" les mesures compensatòries i ha demanat que es creï un parc ecohistòric dels Prats de la Pineda. Porqueras ha reclamat "aprofitar" la zona de la Torre d'en Dolça i el terreny on s'ha d'ubicar el macrocasino deper "generar una gran anella verda al voltant del nucli de la Pineda".La diputada cupaire,, ha assegurat que aquesta "ampliació" del port "encaixa perfectament" amb el projecte de Hard Rock. "Hem passat del turisme de sol i platja, a turisme de creuer i casino”, ha deixat anar. "És el desarrollisme de tota la vida", ha insistit. Finalment, ha fet una crida a participar en la manifestació unitària a Barcelona contra l', el Hard Rock i el, prevista el dissabte 4 de març, a les sis de la tarda, a la plaça de Catalunya de Barcelona.