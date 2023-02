El servei de préstec de bicicletes a Tarragona podria arribar aquest 2023

Ordenances

va celebrar el passat 27 de gener el seu. Les empreses han canviat i n'hi ha arribat a haver quatre alhora. Finalment, però, només n'ha quedat una, Tier Mobility , que si vol continuar aviat haurà d'optar alpromès per l'Ajuntament. La nova concessió, segons ha apuntat, contemplarà no només els patinets elèctrics sinó també les, i podria fer-se "abans de les eleccions".I és que des de l'any 2021 l'Ajuntament de Tarragona busca allò que ja tenen altres ciutats catalanes com ara. Les empreses que es presentin al concurs podran concórrer en les dues modalitats de vehicle o en una de sola, i ja s'estan acabant de perfilar els requisits i els aspectes que donaran més punts als candidats.Un d'aquests mèrits serà facilitar l'accés al. Actualment, el casc és obligatori per a l'usuari, però no per a l'empresa i, de fet,que han patit des de la seva arribada a Tarragona. Per això, Puig planteja que una opció de guanyar el concurs sigui incloure alguna iniciativa que fomenti l'accés al casc, o bé amb descomptes o bé buscant altres fórmules.El servei de sharing, tant de bicicletes com de patinets, serà gestionat per una única empresa i per això l'Ajuntament creu que podrà "exigir més coses" i millorar la interlocució. ", el que volem és que vingui una empresa que s'hi bolqui", detalla el regidor.Per ara, sembla que, davant la "falta de competència" que implica un concurs amb un únic guanyador. L'anterior model, segons relata el regidor, hauria frenat les intencions d'alguna companyia, si bé encara no s'ha fet públic el nom de cap d'elles.L'ordenança específica per a vehicles de mobilitat personal, ja aprovada a la tardor de 2021, podria patir alguna modificació. Al marge del concurs, que segons Xavier Puig pot tirar endavant de manera independent, l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta, en qualsevol cas, de "serrells" que s'han d'acabar de definir en els propers mesos.I si la concessió del servei de lloguer de patinets elèctrics i de bicicletes podria entrar en funcionament aquest 2023, una altra mesura que té el compte enrere posat és el de les. Si bé encara no hi ha res tancat, l'ordenança que les regirà a la capital de la demarcació també podria arribar a comissió "abans de les eleccions municipals" i, més tard, "aprovar-ho tan aviat com sigui possible".Les Zones de Baixes Emissions seran obligatòries en acabar aquest 2023 per a les poblacions de més de 50.000 habitants. En aquestes ZBE s'hi apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A Tarragona, la primera fase de desplegament contempla la pràctica totalitat del centre de la ciutat, tret del carrer Reial, el Serrallo, i el nou eixample nord.