El port de Tarragona subhasta el buc Elbeik, abandonat després de patir un incendi l'agost de 2021

L'a ha tret a subhasta el vaixell de bandera togolesa, abandonat i no reclamat després de patir un incendi al mateix port el 6 d'agost de 2021. El buc, que té 77,7 metres d'eslora i 14,34 de mànega, surt aamb un preu de sortida deA finals de setembre de 2022, l'Autoritat Portuària va declarar en estat d'abandonament el buc i iniciar l'expedient per a la seva venda, amb l'objectiu de cobrir les taxes i tarifes portuàries que no ha pagat. Des del sinistres, l'embarcació s'ha mantingut ancorada a la prolongació del. L'Elbeik era un vaixell de transport d'animals vius que, en aquell moment, no transportava càrrega. Els seus divuit tripulants van ser rescatats.