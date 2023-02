Repsol inverteix 6,3 milions d'euros en una nova planta de tractament d'aigües

El complex industrial de Repsol a Tarragona disposa d’una nova planta de tractament d’aigües que amb una extensió de 500 metres quadrats, té una capacitat màxima de 120 m3/hora. El cost total de la seva instal·lació es xifra en 6,3 milions d'euros.

Aquesta planta se suma a les plantes de tractament primari i secundari de les aigües de procés ja existents a l'àrea química del complex. En el tractament primari, els sòlids de gran volum són separats mitjançant barreres físiques, alhora que les partícules més petites es deixen sedimentar.



El tractament secundari consisteix en una combinació de processos biològics que promouen la biodegradació de la matèria orgànica pels microorganismes. Aquesta tercera planta adopta la Tecnologia Actiflo® (de la firma Veolia Water Technologies) basada en la decantació fisicoquímica, a la qual se suma una filtració de doble etapa de les aigües de procés, reduint els sòlids en suspensió, fòsfor i crom. Aquest tercer procés millora enormement la qualitat final de l'aigua que finalment serà enviada al mar a través de l'emissari submarí.

Aquesta instal•lació constitueix un pas més en la transformació del complex industrial de Repsol, amb processos de producció cada cop més sostenibles i innovadors. És una mostra més de l'aposta de Repsol per Tarragona i per mantenir el complex industrial com un referent industrial, tecnològic, sostenible i competitiu, que permeti continuar generant valor social i econòmic.