L'IPC anual al Camp de Tarragona i l'Ebre es conté en un 5,2% i es redueix un ínfim 0,3%

L's'ha reduït un 0,3% aquest mes de gener respecte del desembre passat i la inflació ali lesse situa, amb un 5,2%, lleugerament per sota de la de final d'any. Segons les dades fetes públiques aquest dimecres per l', han tornat a abaixar els preus en capítols essencials com l'electricitat i el gas, amb un important 8,7%, així com el vestit i calçat amb un 5,1%.Aquest abaratiment contraresta l'augment de la inflació en l', que és ja del 16%. També els(9,3%) i les(8%) s'han encarit. El(6,2%) l'(6,4),(3,4%) són altres dels sectors amb preus a l'alça.En relació amb el mes de desembre, el descens més destacat de preus s'ha registrat en la roba i el calçat, amb un 10% menys de preus al consum o l'habitatge i els serveis d'electricitat, aigua i gas, que s'han abaratit un 5,1% mensual. L'alimentació s'han encarit un 0,5% respecte del darrer mes de 2022 i les begudes alcohòliques si el tabac un 1,2%. El transport (4,8%) i les comunicacions (4,6%) són els sectors amb un els preus mensuals a l'alça aquest mes de gener.