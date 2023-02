El GEPEC demana definir l'anella verda de Vila-seca

El passat 10 de febrer es va fer presentar el projecte que permetrà integrar l'espai natural delsi la vil·la romana de, amb el desenvolupament portuari i industrial amb la màxima harmonia possible amb la zona residencial i turística del nucli de la Pineda. Des delcelebren l'acord pres entre les institucions però insisteixen anar més enllà amb la definició d'una anella verda per a la Pineda de Vila-Seca: el "Parc Ecohistòric dels Prats de La Pineda i Cal·lípolis".En aquest sentit el GEPEC-EdC reclama recuperar la connectivitat territorial hidrològica i ecològica dels Prats i asseverar el correcte drenatge de laen previsió d'inundacions: "La part de la(també integrat a la Xarxa de Natura 2000) malauradament roman aïllada hidrològica i biològicament a causa del desenvolupament urbanístic desaforat dels darrers anys, amb la qual cosa seria necessari arranjar un nou braç de la Sèquia Major des de la zona de l'entorn del golf de Port Aventura fins al mar a través dels Prats d'Albinyana".Els fons de recuperació de la Unió Europea identifiquen la zona com una de les línies prioritàries la renaturalització i la constitució de corredors verds en àmbits urbans. Tanmateix, no creuen que tingui sentit deixar aïllats, tal i com es proposa ara els 2 sectors protegits, constituint "simples zones verdes amb ben poc valor afegit, sense funcionalitat ecològica, amb seguretat hidrològica temerària, amb la plena recuperació de la seva biodiversitat restringida".