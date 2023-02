Declaren culpable d'assassinat l'home que va calar foc a la seva parella a la Bisbal del Penedès

El jurat popular de l'ha declarat culpable d'assassinat per unanimitat l'home que va ruixar amb gasolina la seva parella i va calar-li foc a(Baix Penedès) l'any 2021.El tribunal considera provat que les cremades de tercer grau ocasionades a la víctima li van causar la mort i que el trastorn de personalitat i de dependència a l'alcohol i a les drogues no minvaven la capacitat del processat per comprendre la situació. El fiscal ha rebaixat en sis mesos la petició inicial i ha demanat. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys i la defensa 15, al·legant que no ha quedat acreditada la traïdoria. Aquest dimarts, el judici ha quedat vist per sentència.