La Bota del Carnaval de Tarragona i la seva sàtira al voltant del món digital ja regnen a la plaça de la Font

encara la setmana amb més "gresca i disbauxa" del. Aquest dimarts s'ha presentat. Tres elements claus en la festivitat tarragonina que serveixen per fer sàtira d'algun tema actual. Enguany, la Bota té forma de cub i a través d'un sistema QR i després de facilitar "moltes contrasenyes i codis", els visitants podran accedir-hi. Segons el seu creador,, l'objectiu és fer una crítica del "món digital en què vivim i la seva burocràcia", ja que "ens impedeix accedir a la vida directa". El Carnaval de Tarragona també recupera la figura del 'Boter d'Honor' que aquest dimecres es lliurarà aLa regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona,, ha destacat la singularitat del Carnaval de Tarragona que l'ha convertit en un esdeveniment de "referència nacional i internacional".Per la seva banda, els representants de l'Associació per a la Conservació de les Figures Festives,, han estat els encarregats de presentar el Ninot i la Ninota d'enguany. Ho han fet a través d'una petita representació, en què s'ha qüestionat qui dels dos representa el bé i el mal.En la presentació, també s'ha comptat amb la presència del Rei Carnestoltes i de la Reina Concubina, que han estat acompanyats dels seus Sèquits, a càrrec de les comparses, respectivament. La seva tradicional entrada a la ciutat serà aquest dimecres a les sis de la tarda a lade Tarragona, on rebran la vara de mà de l'alcalde. A continuació, es dirigiran a la ciutadania amb el sermó de Carnaval i el seu primer ball.