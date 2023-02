El Port de Tarragona instal·la una caixa niu per la nidificació del falcó pelegrí

Elha instal·lat unaa la sitja delen la que és una iniciativa que demostra el compromís de l’amb la protecció del medi ambient i la biodiversitat.Els falcons pelegrins són unai en perill d'extinció, i la instal·lació de la caixa niu els ofereix un espai segur i propici per niar i reproduir-se.El Port de Tarragona, per la seva situació estratègica es troba en la ruta de pas de les migracions de nombroses aus, entre elles les aus rapinyaires. El Port és un espai on es poden veure diferents aus durant l’hivern:, etc. Moltes d’elles es queden, durant molts dies, per l’abundància de menjar que hi aconsegueixen.Fa temps que el Port de Tarragona volia dur a terme aquest projecte amb la finalitat d’ajudar a nidificar als falcons, perquè aquestes aus sóni lluiten contra les espècies invasores. La col·locació dels nius caixes es considera clau per facilitar la nidificació de l’espècie amb l’objectiu principal de vetllar per la biodiversitat natural, a la vegada que es pretén consolidar els, ja que aquestes aus tenen l’avantatge de capturar i alimentar-se d’espècies consideradescom són elsEls espais del port tarragoní són un bon lloc per la nidificació d’aquesta espècie, els falcons busquen les talaies i nidifiquen únicament en llocs de gran alçada. El projecte engegat pel Port fa un seguiment de l’ús dels nius instal·lats i no es descarta el marcatge d’alguns exemplars per estudiar l’adaptació d’aquestes aus rapinyaires.La caixa niu instal·lada a la sitja del moll de Reus és una construcció que simula l'hàbitat natural dels falcons pelegrins. Es tracta d'una estructura de fusta que s'assembla a un forat a la paret de la sitja, amb un espai interior suficient perquè els falcons puguin niar i criar els seusFalco peregrinus és el nom científic d’aquesta au coneguda amb el nom comú de falcó pelegrí. Viu a zones elevades i rocoses. El seu hàbitat natural són els camps oberts, prop de penya-segats, des del nivell del mar fins als 2000 metres d’altura. L. El pes del mascle es troba entre els 570 i 910 quilos i el de la femella entre els 910 i 1300 quilos.La seva alimentació es basa a capturar al vol petit ocells, coloms i, fins i tot, ànecs. L’època de cria comença al març i els primers vols de les cries són a partir del maig. Normalment, la seva nidificació compta amb la posada dePertany a la família dels rapinyaires i és l’animal més veloç del planeta, arribant a superar els 300 Km/h quan caça les seves preses al vol. Aquesta au es llença en picat i les captura amb les urpes dirigint-se en un lloc segur per a menjar-les tranquil·lament damunt el terreny. És un ocell diürn que pot viure fins a 15 anys. El mascle té el dors de color gris-blavós i la panxa blanca amb ratlles horitzontals fosques. Les ales són punxegudes i la cua llarga. La femella és més gran i de coloració més fosca.Actualment, és una espècie protegida i en procés de recuperació. Anys enrere la població va patir una forta davallada a causa de l’abús d’insecticides organoclorats en les ciutats i la forta presència humana prop dels seus nius (escaladors, fotògrafs, ornitòlegs poc responsables, etc.). Actualment, hi ha unes 250 parelles a tot Catalunya, les quals 8 d’elles, viuen a les parets verticals de la muntanya de Montserrat.