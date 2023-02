Els dies 6 i 8 de març es reprèn el servei d'expedició del DNI a Valls

Els dieses reprèn ael servei descentralitzat d’expedició del(DNI), que l’any 2020 es va interrompre a causa de la pandèmia. Les persones interessades en renovar-se el DNI es poden dirigir a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Valls trucant al(de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda) on se’ls donarà l’hora per efectuar el tràmit i se’ls informarà de la documentació necessària que cal presentar.Una unitat mòbil de la Direcció General de Policia es desplaçarà a Valls (planta baixa de l’Ajuntament) el dilluns 6 de març i el dimecres 8 de març, de 9 del matí a 12 del migdia, i es preveu que puguin renovar el DNI a una cinquantena de persones. Necessàriament s’haurà de venir els dos dies a la mateixa hora: un per a presentar la documentació i agafar empremtes dactilars i el segon dia per a recollir-lo. El preu del tràmit és de 12 euros i el pagament haurà de ser en efectiu.En la represa del servei descentralitzat d’expedició de DNI es prioritzaran les persones grans o totes aquelles que tinguin dificultat per desplaçar-se a les comissaries de Reus i Tarragona per a la seva tramitació.