Todos En Azul estrenarà la seva comparsa pel Carnaval de Tarragona

L'associacióparticiparà per primera vegada alamb l'estrena d'una comparsa pròpia que sortirà, el proper dissabte 18 de febrer, a la Rua matinal dei a la. La nova comparsa serà l'encarregada d'obrir ambdues rues amb l'objectiuo amb altres capacitats diverses. En total, prop desortiran amb la carrossa de la colla inclusiva, que està oberta a la participació de tothom.El president de Todos En Azul,, explica que “la idea va sortir d'uns pares de l'entitat que volien participar al Carnaval i, mica en mica, ens van animar per crear la nostra pròpia comparsa”. La colla incorporarà persones amb diverses capacitats i, especialment, aquells infants i joves que no tenen problemes auditius amb l'acompanyament del so i la música.Caravaca deixa clar que “a la comparsa hi pot participar qualsevol persona perquè l'únic que volem és passar-nos-ho bé”. El president de l'entitat també destaca que “aquesta serà una nova manera de poder donar visibilitat al col·lectiu i de conscienciar la població de la necessitat de fer una ciutat més inclusiva”.Pel que fa a la disfressa, serà la peça blava d'un trencaclosques, un element que identifica a les persones amb(TEA). Cada peça portarà un missatge com: “igualtat” “inclusió”, “acceptació”, “diversitat”, etc... Durant el recorregut la comparsa estarà encapçalada per l', el personatge que portarà la bandera de “Todos En Azul” i que acostuma a acompanyar l'entitat en diverses activitats.