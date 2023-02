Endesa declara al jutjat de Valls per un presumpte cas d'estafa amb el subministrament elèctric a Puigpelat

El representant legal d'ha declarat aquest matí de dilluns com a investigat per un presumpte incompliment d'un contracte deentre la companyia elèctrica ai una constructora que havia de fer un polígon industrial aEl cas es troba en fase d'instrucció alsi hi ha quatre investigats acusats d'un delicte continuat d'estafa i un altre d'apropiació indeguda. L'ACN s'ha posat en contacte amb Endesa i la companyia ha assegurat que "es va actuar seguint els procediments establerts", i han insistit que s'ha facilitat tota la documentació que va sol·licitar el jutge. Ara el magistrat haurà de determinar si hi ha indicis de delicte per obrirEls fets es remunten al 2007 quan Endesa va signar un contracte amb l'altra empresa per explotar la subestació elèctrica de Puigpelat. Endesa es va comprometre a subministrar 21.697 kw a la constructora, tot i que la subestació podia arribar als 55.000 kw. Segons el contracte, la companyia podia vendre l'excedent a tercers, però els diners obtinguts havien de retornar a la constructora. Un fet que mai va succeir i va desencadenar amb una querella als Jutjats de Valls i quatre investigats.La querella la va presentar l'advocat, com a defensor de l'empresa que explota els drets de rescabalament de la subestació.