Josep Andreu optarà a la reelecció com a alcalde de Montblanc

L'alcalde de Montblanc des de l'any 2007,, tornarà a concórrer a les eleccions municipals com a cap de llista. Ho farà sota una altra marca,, aliada amb Junts, i no pas amb Esquerra Republicana, tal com ho havia fet fins ara, donat que es va donar de baixa del partit republicà al 2020 i mesos més tard es va sumar a la proposta de Carles Puigdemont.Andreu ha estat l'únic candidat en les primeres primàries per triar cap de llista de Montblanc Progressa, una marca constituïda també pels tres regidors, actual equip de govern, i que van decidir fer costat a l'alcalde en el trencament amb ERC.A les eleccions municipals de l'any 2019, l', la marca blanca d', va sumar més del 40% dels sufragis. Només Junts, amb una llista encapçalada llavors per, va poder fer ombra a Josep Andreu, amb 5 regidors de 13. Vinya, però, va romandre al PDeCAT quan l'espai postconvergent es va dividir en dos. Pel que fa a ERC, concorrerà per separat amb un cap de llista ja decidit: Oriol Pallissó