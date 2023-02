Detenen a Tarragona un conductor per circular sense permís i sota l'efecte de l'alcohol i les drogues

Elsvan detenir dissabte passat un home de 26 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sense haver obtingut mai el permís de conduir i fer-ho sota l'efecte de. També se li atribueix un delicte contra la salut pública en la seva modalitat deEls fets van tenir lloc pels volts de tres quarts de 8 del matí al quilòmetre 238,5 de l'al seu pas perquan un vehicle circulava en sentit sud, fent, la qual cosa va cridar l'atenció d'una patrulla. Inicialment el conductor no va obeir les indicacions dels agents i fins i tot va intentar fugir a gran velocitat fins que el van poder aturar una estona després a l'àrea de descans del, al quilòmetre 246,5 de la mateixa autopista.Els mossos van comprovar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir i a més evidenciava anar sota l'efecte de l'alcohol. En fer-li seguidament la prova d'alcoholèmia va donar una taxa de 0,22 mg/l, mentre que en la prova de detecció de drogues va donar positiu en THC, cocaïna, opiacis, amfetamines i metamfetamines. En l'escorcoll, els agents van trobar-liaixí com 255 euros en bitllets fraccionats, motiu pel qual també se li atribueix un delicte de tràfic de drogues.Durant l'actuació policial, els mossos van identificar els dos passatgers del vehicle, el qual van haver d'immobilitzar perquè l'únic d'ells que estava en disposició de fer-se'n càrrec també es trobava sota els efectes de les drogues i l'alcohol. El detingut va passar ahir a disposició del, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.