Rubén Viñuales (PSC) fitxa Montse Adan com a número 2 a Tarragona

Si ja va sorprendre la concurrència de l'anterior cap de llista de Ciutadans,, com a número 1 del PSC per al 2023, ara els mateixos socialistes tornen a donar la campanada amb el fitxatge de, directora deli que fins fa ben poc s'havia associat més aviat a l'espai convergent. La llista delsurt a "guanyar" i, aquest cop sí, esperen assolir l'alcaldia al mes de maig.Adan ha assegurat que la decisió de sumar-se al projecte socialista ha estat "molt meditada" i que, per ara, ho fa com a "". "És molt important que els partits comptin amb independents perquè aportin una visió nova", ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa, ali amb elde fons. Adan es proposa treballar per una "projecció de marca" de la ciutat, traslladant el que ja ha fet amb la seva responsabilitat a l'"Tarragona necessita un canvi", ha dit Adan, que serà la número 2 d'. La proposta no tan sols li va arribar del PSC, sinó també de Junts, un espai polític que fins i tot li havia proposat encapçalar la llista, tot i que finalment seràel número 1. Adan ha agraït aque es posessin en contacte amb ella, però ha escollit un projecte que segons ha dit permetrà que "es vegi una ciutat viva". "Ara mateix", ha conclòs.Donat el seu perfil, Montse Adan podria liderar les àrees de Comerç o de promoció econòmica, si bé per a això serà necessari que el PSC aconsegueixi sumar prou vots per no dependre de l'aritmètica postelectoral. Tot i pertànyer a una família de llarga trajectòria convergent, Adan ha afirmat que compta amb el suport de tots ells, especialment del seu pare, que "n'està orgullós", segons les paraules de la nova número 2 socialista.