Jordi Collado serà el cap de llista d'En Comú Podem a Tarragona

El cap de llista d'era una de les incògnites a resoldre pel que fa al panorama polític de Tarragona abans de les eleccions municipals., de, ja havia estat votat per la militància en aquest espai polític, però quedava conèixer el resultat de les primàries de. Finalment, serà, un històric membre d'Iniciativa per Catalunya-Verds i que concorria a unes votacions en una candidatura rival a la de l'actual regidora, Àngels Pérez. Per, 32 de Pérez i 1 vot nul, els resultats donen a entendre que dos homes lideraran la llista dels comuns.Si res no canvia, doncs, Jordi Collado (Tarragona en Comú) serà el número 1, mentre que Toni Carmona (Podem) serà el número 2. La resta de la llista s'acabarà de definir en les properes setmanes, si bé en cas de repetir-se els resultats del maig de 2019 aquests dos serien els regidors dels Comuns.I és que ara fa quatre anys En Comú Podem va aconseguir, una mica més del 8% dels sufragis emesos. Això els va donar no només 2 representants al saló de plens sinó un paper clau a l'hora de triar alcalde: o bé Josep Fèlix Ballesteros (PSC) o bé(ERC).El grup municipal d'ECP format llavors perva votar Ricomà i durant dos anys va formar part de l'equip de govern, fins al que els Comuns van considerar una "expulsió". L'entrada dei de laal govern de Ricomà va comportar passar a l'oposició i alhora trencar el grup, donat que Hermán Pinedo, temps enrere ja suspès de militància de Podem, va decidir romandre a l'executiu com a regidor de l'àrea de Patrimoni, Joventut i Cooperació. Posteriorment, Carla Aguilar va marxar del ple fent públic un cas d'assetjament intern dins del seu propi espai polític i la va substituir Àngels Pérez.