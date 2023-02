Prohibeixen l'entrada d'un vaixell que transportava gasoil rus al Port de Tarragona

Lade, de la, dependent del, ha prohibit l'entrada al, per a la descàrrega de, al vaixell, de bandera de, perquè la càrrega que transporta té com a origen un vaixell de bandera del, el Nobel, queLa mesura s'adopta per complir la normativa europea que prohibeix donar accés a territoris de la Unió a qualsevol vaixell registrat sota pavelló de Rússia després del 16 d'abril de 2022 i també als vaixells amb bandera russa que hagin canviat a una altra bandera després del 24 de febrer de 2022. Aquest és el cas del vaixell "Nobel", del qual originàriament procedeix la càrrega, que tenia bandera russa fins que va canviar a bandera del Camerun el dia 1 de juliol de l'any passat.Aquesta operació, que ha desembocat en la prohibició d'accés a port espanyol, ahir dia 9 de febrer, es va produir quan la Capitania Marítima de Tarragona va tenir coneixement que el vaixell "Maersk Magellan" havia fet una operació de transbordament de gasoil (Ship to Ship a l'argot marítim) des del vaixell "Elephant" al, a les proximitats de l'estret. A les investigacions dutes a terme en aquell moment es va constatar l'existència d'un certificat d'origen de la mercaderia on figura que procedia del vaixell Nobel.Després d'aquestes comprovacions, avui s'ha acordat la prohibició d'accés al Port de Tarragona al vaixell "Maersk Magellan" per haver incomplert la normativa europea que prohibeix la participació conscient i deliberada en activitats l'objecte de les quals o efecte siguidesprés de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.Aquesta no és la primera vegada que l'Administració marítima espanyola prohibeix l'entrada a port espanyol d'un vaixell la mercaderia del qual procedeix originalment d'un vaixell de bandera russa. L'abril de l'any passat la Capitania Marítima de Barcelona ja va denegar l'accés a port al vaixell "Black Star", de bandera de Malta, per transportar càrrega procedent d'un vaixell de bandera russa, després de fer una operació Ship to Ship en aigües properes a Malta.