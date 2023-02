Mans Unides exposa al Mercat Central de Tarragona una mostra fotogràfica sobre l'explotació infantil al mercat de Benín

El vestíbul principal delacull des d'aquest divendres l'exposició impulsada perBenin, un mercat de nens. Es tracta d'una mostra fotogràfica que posa el focus en la realitat que es viu actualment al, capital econòmica de, on les desigualtats, la pobresa i l'explotació infantil és a l'ordre del dia. Segons afirma l'organització, es tracta d'un autèntic mercat de nens, no només perquè el 70% hi treballa a diari, sinó perquè els mateixos nens s'han convertit en una mercaderia.La inauguració de l'exposició ha anat a càrrec del president de Mercats de Tarragona i conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona,; i de la delegada de Mans Unides Tarragona,. Dídac Nadal ha subratllat que "l'exposició ens acosta a una realitat colpidora contra la que lluiten entitats com Mans Unides. Per als Mercats de Tarragona és molt important refermar el compromís social de l'empresa donant suport a totes aquelles iniciatives que tinguin com a objectiu fer el nostre entorn més just".En la seva voluntat d'esdevenir un espai de convivència comercial, social i cultural a la ciutat, el Mercat Central continua apostant per la programació d'activitats expositives i de dinamització de la mà d'entitats i agents del territori. En aquest cas, l'ONG Mans Unides centrarà la seva tasca aquest any en denunciar com la desigualtat s'ha convertit en l'amenaça més gran a nivell mundial que provoca que milions d'éssers humans visquin en la pobresa. La seva campanya l'any 2023 es desenvoluparà sota el títol "Frenar la desigualtat és a les teves mans".