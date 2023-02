La URV desenvolupa una simulació virtual d'un cas d'urgència pediàtrica com a eina didàctica per als graus d'infermeria

Laha desenvolupat una simulació virtual d'un cas d'com a eina didàctica per als estudis d'infermeria. La iniciativa es basa en la, un recurs creatiu que utilitza la mecànica del joc per promoure l'aprenentatge. A través d'una càmera subjectiva, els estudiants han de respondre les preguntes que planteja la simulació d'un cas real, que inclou actors i escenificació per fer-la versemblant. La proposta, que arribarà a les aules universitàries d'arreu del món a partir del curs vinent, s'ha presentat aquest divendres davant d'un centenar de professionals i estudiants. La doctora, membre del grup de recerca, ha destacat que l'eina promou la reflexió dels alumnes.Aquesta és la segona proposta de simulació virtual desenvolupada per la universitat tarragonina, que complementarà les simulacions presencials dels estudis d'infermeria. La primera ludificació ja està disponible a la web del projecte i simula una atenció domiciliària.Una de les particularitats de la iniciativa és que al llarg de la simulació no hi ha penalitzacions per als estudiants, de manera que poden provar diferents respostes per veure la reacció del pacient. Segons la doctora Leticia Bazo, aquest fet enriqueix l'activitat a través del debat, la reflexió i la pràctica.L'eina ha estat desenvolupada per la Universitat Rovira i Virgili, a través dels grups de recerca en(Caring) i del grup de recerca en educació i tecnologia ARGET (Applied Research Group in Education and Tecnology). En el projecte també han col·laborat universitats d'