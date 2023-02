Detinguts tres joves a Torredembarra per violació de domicili i danys

La Policia Local deinforma de la detenció, aquesta matinada, de tres joves per violació de domicili i danys. Els fets han tingut lloc a l'. La Policia està investigant si els detinguts estan relacionats amb altres fets delictius contra el patrimoni que s'han produït al municipi.L'habitatge estava precintat des de dimecres perquè hi havia indicis d'intent d'ocupació. Dijous a la nit, una patrulla de la Policia Local duia a terme tasques de vigilància ali quan es van trobar davant d'aquest immoble van observar que el precinte policial havia estat manipulat i van detectar que hi havia algú al seu interior. Tot seguit, van demanar la presència d'una segona patrulla. Més tard, també va arribar una patrulla dels. Els joves van ser detinguts sense oferir resistència. Dos d'ells són veïns dei de l'altre se'n desconeix el domicili.D'altra banda, la matinada de dijous, la Policia Local de Torredembarra va interceptar uni va comprovar que recollida passatge a la Torre. El vehicle va acabar immobilitzat perquè, a més, no disposava d'assegurança.