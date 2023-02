Tarragona estrena tres nous murals urbans per seguir dignificant els espais degradats de la ciutat

Ladecompta amb una nova fisonomia, gràcies a un mural urbà dissenyat per l'artista locali que tapa gran part de la bastida que desnaturalitza la zona. L'obra, que evoca l'eix comercial que hi havia al barri a l'edat mitjana, forma part de la tercera edició delL'Ajuntament de Tarragona, l'(DINAMU) van iniciar la proposta l'any 2021 amb l'objectiu de dignificar els espais degradats de la ciutat. L'edició d'enguany també inclou un segona intervenció artística a lai una altra a la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pere en homenatge als cinquanta anys del barri.El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona,, ha remarcat aquest dijous que l'objectiu principal del projecte Art Urbà és dignificar els espais públics de la ciutat i, sobretot, aquells que es troben al costat d'eixos comercials. Segons Nadal, d'aquesta manera es creen "espais més amables" que afavoreixen que "la gent passegi, gaudeixi dels carrers" i ajudin a "reactivar el comerç local".De fet, el comerç és el protagonista del nou mural urbà de la plaça dels Cabrits de Tarragona. Es tracta d'una obra dissenyada per Edu Polo i que ha comptat amb un. L'artista ha aplaudit que el mural s'hagi centrat en explicar una part de la història de l'edat medieval i no la romana com passa habitualment.Un altra de les obres urbanes d'aquesta tercera edició és la dissenyada per. En una caixa de llums del circ romà ha dibuixar dos personatges històrics com són. Per a Prades, el més sorprenent de la iniciativa han estat les cares de la gent al veure l'evolució d'una "caixa grisa i lletja a una cosa bonica".Finalment, Ariadna Pardines ha estat l'artista local que s'ha encarregat de la tercera intervenció a laal barri dede Tarragona. Coincidint amb el cinquantè aniversari del barri, Pardines ha dissenyat un mural, en què hi ha integrats diferents elements representatius de la zona com son el club de vòlei, els castells o l'anomenat en anglès skyline. La iniciativa Art Urbà va començar l'any 2021 i ja s'han dignificat una vintena d'espais de la ciutat.