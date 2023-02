Desarticulen una organització criminal internacional que introduïa droga del Marroc pel litoral tarragoní

Laespanyola ha desarticulat una organització criminal internacional dedicada ala gran escala. En l'operatiu s'han detingut cinc persones que s'encarregaven de transportar grans quantitats de droga des del, amb embarcacions semirígides.Els transports es feien en menys de 24 hores. La introduïen per la costa tarragonina, per la zona del, i la distribuïen a l'estat espanyol i la resta de països europeus. En les dues diferents fases de la investigació, que va començar el maig de l'any passat, es van interceptar 4.041 quilos d'haixix,en una furgoneta que anava cap aper l'i la resta en una altra furgoneta després d'un desembarcament en unaLa primera detenció es van fer al novembre, a la demarcació de Girona, quan l'arrestat circulava per l'AP-7 cap al nord, amb una furgoneta amb matricula francesa, en la qual transportava onze farcells i mig d'haixix, un total de 436 quilos de droga.Gràcies a la investigació, es va detectar que l'organització criminal tenia previst introduir al gener, per la costa tarragonina, una gran quantitat d'haixix transportat des del Marroc amb el mètode go fast, el transport amb ràpides embarcacions semirígides. El dia 5 de gener, els agents van observar alguns membres de l'organització amb una furgoneta de gran capacitat de càrrega on carregaven grans bidons de combustible, comprats a diferents gasolineres del Vendrell.Un dispositiu policial vigilava els sospitosos, que actuaven molt prop d'una platja del Creixell. Els agents van detectar un vehicle "llançadora" que escoltava la furgoneta dels bidons de combustible i els ocupants d'aquest turisme van arribar a disparar contra els agents. La furgoneta va xocar contra vehicles policials a l'autopista C-32, direcció Barcelona, on es va poder detenir un dels ocupants. Transportaven 102 farcells amb 3.605 quilos d'haixix. Posteriorment, el cos policial va aconseguir detenir tres integrants més de l'organització.