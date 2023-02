La Diputació de Tarragona i el Nàstic renoven l’acord de patrocini

Lai elamplien la seva col·laboració pel present 2023. Amb aquesta renovació, es perllonga el naming rights del, en el marc de l’acord de patrocini que treballen el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Gimnàstic de Tarragona.La presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé; i el president del Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, han estat els encarregats de segellar la renovació l’acord a les mateixes instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.Per a la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,, “l’acord dona continuïtat a la promoció de la Costa Daurada a un dels mercats emissors més importants per a la destinació, gràcies a la visibilitat i al ressò mediàtic d’una competició que es disputa a tot l’Estat espanyol. Alhora, la marca es posiciona en un àmbit on la destinació fa temps que treballa amb èxit, com és el turisme vinculat a l’esport”.Per la seva part, el president grana,, ha mostrat la seva satisfacció en la renovació de l’acord amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. “El lligam entre l’esport i el turisme és molt important. Crec que la unió i compromís que demostrem amb el territori ens permet créixer a tots plegats”. Andreu ha afegit que “aquesta renovació és fruit de la bona tasca realitzada entre les parts i el bon posicionament del turisme esportiu gràcies al compromís i responsabilitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.”Aquesta renovacióentre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Gimnàstic de Tarragona amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat i seguir posicionant la Costa Daurada entre el públic de l’estat, un dels principals mercats emissors de la destinació turística, amb l’estadi del Gimnàstic de Tarragona, espai referent a la demarcació, per la capacitat i perquè s’hi han disputat grans esdeveniments esportius com partits de Primera Divisió o la inauguració dels Jocs del Mediterrani 2018.Cal recordar que el Nou Estadi Costa Daurada, inaugurat el 2 de febrer de 1972, va celebrar elsdurant el passat 2022. En el transcurs de la temporada es van realitzar accions i esdeveniments per commemorar el mig segle de vida de l’escenari amb més aforament de la demarcació de Tarragona i que cada 15 dies congrega milers de persones.