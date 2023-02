L'Estat construirà un nou vial per millorar la seguretat de l'accés al polígon nord de Tarragona per l'A‑27

El(Mitma) millorarà "la funcionalitat i la seguretat" de l'enllaç 6 de l', únic accés al complex industrial del polígon nord de. Ho farà amb la construcció d'un nou vial de mig quilòmetre que connectarà amb la rotonda de la sortida 6.El Mitma haurà d'adaptar un projecte que va redactar la Generalitat i sotmetre'l a informació pública. Quan s'aprovi el projecte, les obres del vial duraran un any. Es farà en uns terrenys aportats per. Per l'enllaç hi passen cada dia unes cinc mil persones, amb un important moviment de vehicles lleugers i pesats.L'anunci s'ha fet aquest dimecres en una reunió del secretari d'Infraestructures,, amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona,, alcaldes de la zona, el director del complex industrial,, i la directora de l', Maria Mas.El nou vial de l'autovia A-27 és una via alternativa a l'N-240 entre Tarragona i Montblanc, on enllaçarà amb l'AP-2 i permetrà una "millora substancial" a tota l'àrea industrial i logística de Tarragona. Es milloraran els temps de recorregut i també "la competitivitat de les empreses".El polígon nord de Tarragona ocupa 470 hectàrees de les 1.200 que d'extensió del polígon petroquímic. Actualment, l'únic accés a la zona industrial per a prop de 5.000 persones és la carretera T-750, en el tram comprés per l'A-27 i l'N-240. El vial connectarà les tres vies.