Els Tres Tombs de Tarragona podrien no celebrar-se enguany

Nou maldecap per al govern municipal de. Aquest dimecres el, que cada any pels volts del mes de març organitza els, valorarà en una reunió laen la que es troba l'esdeveniment. Segons ha avançat el diari República Checa i ha pogut confirmar, el Gremi encara no té confirmada lai, per tant, podria perillar la seva celebració.La reunió d'aquest dimecres al vespre tan sols servirà per avaluar els comptes i traslladar el tema a la junta directiva, que la setmana vinent hauria de prendre la decisió definitiva. Mentrestant, el govern prepara un modificatiu de crèdit que si bé podria suposar una solució d'última hora, aquesta arribaria massa tard.Un fet similar va succeir amb la Fira d'Abril de Bonavista, aquest passat any 2022, quan l'empresa mixta de Mercats va obviar la subvenció anual i, més tard, el Patronat de Turisme es va oferir a plantejar una alternativa d'última hora. L'esdeveniment es va acabar suspenent.