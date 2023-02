Adjudiquen les obres d'adequació del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània de Tarragona

L'ha adjudicat les obres d'adequació del camp de rugbi a l'Anella de Mediterrània a l'per un import deamb l'. Els treballs consistiran a substituir l'actual gespa natural per gespa artificial i en una sèrie d'actuacions de millora, sobretot pel que fa a la seguretat dels esportistes.Les obres, que tenen un termini d'execució de dotze setmanes, permetran que el camp de rugbi disposi de les dimensions i les característiques requerides per tal que la instal·lació esportiva rebi l'homologació per part de la(FEB). El paviment esportiu de gespa artificial serà apte per complir amb la vigent normativa World Rugby. En definitiva, aquestes obres permetran que el camp pugui acollir competicions d'àmbit nacional i internacional. Aquesta actuació "dona resposta a la llarga reivindicació delper disposar definitivament d'un camp en condicions". Un cop adequat el camp de rugbi, el segon objectiu amb el qual s'està treballant és el de la creació d'un nou espai adjacent que disposarà de vestidors, despatxos, graderies i un magatzem destinat a aquesta instal·lació esportiva.