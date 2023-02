​Obre la nova seu de l'IMSS al barri de Sant Pere i Sant Pau

Entren en funcionament les noves dependències de l'. El nou centre s'ubica als baixos del. Fins ara, el barri només comptava amb unes dependències dins del mateixLes noves dependències tenen unes dimensions de, compten amb cinc despatxos d'atenció directa, una sala polivalent per magatzem i espai office, una sala de reunions, una sala de treball intern i un jardí. El nou espai, exclusiu de Serveis Socials, concentra tot el departament de Serveis Socials del barri, fins ara descentralitzat en diversos equipaments; i permet fer les entrevistes amb els usuaris de forma personalitzada amb l'ambient íntim que requereixen aquests tipus de serveis. El nou local està adaptat amb totes les necessitats d'accessibilitat, la qual cosa també suposa una millora en el servei fins ara.La nova seu de l'IMSST a Sant Pere i Sant Pau s'ha posat en marxa amb un equip format per 14 professionals entre educadors socials, treballadors socials, una psicòloga, una coordinadora i personal administratiu, que treballen per donar cobertura a tot el barri. Les obres de les noves dependències han tingut un cost de 123.983,32 euros amb IVA. L´horari d´atenció al ciutadà és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.