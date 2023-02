Els Mossos d'Esquadra detenen dos camioners a Tarragona per falsificació documental

Elsvan detenir ahir dos homes, de 35 i 39 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir sense haver obtingut mai el permís i falsificació de document públic oficial. Els fets van tenir lloc ahir, pels volts de tres quarts de 10 del matí, al punt quilomètric 246 de l'al seu pas per, quan els agents van aturar un camió amb un semiremolc, amb dos ocupants amb la funció de conductors.Els mossos van observar que es tractava d'un vehicle de transport de verdures, procedent de la Jonquera amb destinació, que ja l'havien aturat el passat 17 de gener a la mateixa autopista. La patrulla va constatar que en ambdós casos, els conductors eren els mateixos malgrat que en elshavien anotat que entre els passats dies 6 de gener i 5 de febrer estaven deEls dos conductors no van mostrar els discos de registre d'activitats dels darrers vint-i-vuit dies, tal i com estan obligats, ni tampoc van poder acreditar que disposessin de permís de conduir. Es dona la circumstància que els permisos deamb els quals es van acreditar podrien haver estat falsificats.Els mossos van immobilitzar el camió mentre que el(GRD) de l', està duent a terme el corresponent informe tècnic policial sobre l'autenticitat dels dos permisos de conduir. Els detinguts passaran disposició delde Tarragona durant les properes hores.