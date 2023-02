Accepten a tràmit la querella del treballador investigat per abusos sexuals contra l'alcalde de l'Espluga de Francolí

Uns fets que es remunten al 2016

El jutjat número dos deha admès a tràmit la querella contra l', per un presumpte delicte de, revelació de secrets per funcionari públic i calúmnies.El batlle havia estat denunciat per un treballador de l'ajuntament del municipi, després de ser apartat durant sis mesos, per un suposat cas d'contra una altra treballadora de la mateixa administració. En la notificació judicial a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutge creu que aquest fet "presenta indicis de delicte" i per això ha decidit instruir diligències prèvies. Aquesta setmana Vidal rebrà l'acceptació de la querella criminal i pròximament serà citat per declarar com a investigat.L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí també haurà de presentar tota la documentació sol·licitada sobre el cas. El consistori va obrir un expedient disciplinari al treballador, actual gerent de l'organisme municipal de turisme, l'octubre de 2021, apartant-lo durant sis mesos del seu lloc de feina. La incoació de l'expedient va estar motivada pel fet que la corporació va tenir "nova informació" en relació als fets investigats, segons va explicar llavors l'ajuntament.Després de sis mesos, l'expedient es va arxivar amb l'informe d'un instructor extern a l'ajuntament. El treballador ha explicat a l'ACN que l'instructor no va veure cap tipus d'indici de delicte i va demanar que fos readmès l'1 de gener de 2022, però el consistori no va permetre la seva incorporació fins a l'1 d'abril, quan es complia el termini màxim. És per això que la defensa del querellat demanarà que se citi com a testimoni l'instructor i s'aporti l'informe que avala l'obertura de l'expedient disciplinari.Per aquest expedient, el gerent de turisme també va presentar una denúncia al Jutjat Contenciós Administratiu número dos de Tarragona que també ha estat admesa. La celebració de la vista està fixada pel 25 d'abril. L'octubre de 2021, l'empleat expedientat va publicar un article a 'El Francolí', una revista local, on assegurava que no s'havia "respectat" la seva presumpció d'innocència i que des del consistori s'havia "confós l'opinió pública".Els fets investigats sobre el presumpte delicte d'agressió sexual continuat a una empleada de la mateixa corporació es van denunciar l'any 2016. Llavors es van obrir diligències i gairebé set anys després encara s'està a l'espera de si s'obre judici oral. Amb Vidal com alcalde, el consistori espluguí va personar-se com a acusació popular.Paral·lelament, el desembre passat, el ple de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va aprovar iniciar els tràmits per dissoldre l'INACMU (Organisme de Gestió de les Instal·lacions i Activitats Museístiques), així com l'amortització de la seva gerència, que l'ocupa el treballador acusat d'agressions sexuals. Aquest ha confirmat a l'ACN que ha presentat al·legacions i un segon contenciós administratiu. El pròxim dijous 9 de febrer hi ha previst un ple extraordinari per tractar les esmenes.