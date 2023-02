L'acusat d'assassinar la seva parella després de calar-li foc a la Bisbal del Penedès reconeix l'autoria dels fets

L'home acusat d'després de ruixar-la amb gasolina i calar-li foc a la(Baix Penedès) l'any 2021 ha reconegut l'autoria dels fets. Ara, la defensa demana per ell la pena mínima al·legant que va ser un "càlcul erroni" per part de l'acusat, qui segons l'advocat va intentar salvar-li la vida.Per la seva banda,manté la petició de 23 anys de presó, mentre que l'acusació particular en demana la permanent revisable. L'ha citat a declarar aquest dimarts els testimonis, entre els quals es troben els professionals sanitaris i els agents delsque van atendre la víctima. Es preveu que el judici continuï, com a mínim, fins al 10 de febrer.Segons l'escrit acusatori del ministeri públic, l'acusat i la víctima es trobaven en el domicili familiar quan van iniciar una discussió que va portar a l'home a ruixar la seva parella amb benzina i a calar-li foc, provocant-li cremades de tercer grau en el 96% del seu cos. Segons el fiscal, aquesta acció "va impedir qualsevol reacció defensiva per part de la víctima", qui no va perdre el coneixement.De fet, així ho han confirmat aquest dimarts els diferents professionals sanitaris que van atendre la dona minuts després de l'agressió. Asseguren que es van trobar la víctima a l'exterior de l'habitatge, conscient, asseguda en una cadira de plàstic i "completament cremada". La gran majoria també ha coincidit en el fet que la víctima no parava de repetir "ha estat ell".En el document, el fiscal argumenta que malgrat que l'acusat presenta un "diagnòstic de trastorn de personalitat no especificat i un trastorn per dependència a l'alcohol, la cocaïna i el cànnabis", no es pot determinar que en el moment dels fets l'acusat no estigués en plena capacitat intel·lectiva o volitiva.Per tot plegat, la fiscalia l'acusa d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i demana una pena de 23 anys de presó. A més, el fiscal afegeix llibertat vigilada durant un període de set anys, una vegada executada la pena de presó, i que s'indemnitzi amb 100.000 euros al fill de la víctima, amb 60.000 euros a la mare de la víctima i amb 6.000 euros per als germans d'aquesta.Per la seva banda, la defensa demana la pena mínima per assassinat - deu anys -, al·legant que malgrat que el seu client va ser qui va "iniciar" el foc, també va intentar salvar-li la vida. Assegura que va ser un "càlcul erroni" per part de l'acusat, però que immediatament va intentar apagar el foc i va trucar al 112.El judici ha començat aquesta setmana a l'Audiència de Tarragona i s'espera que s'allargui fins al pròxim 10 de febrer.