El PSC avisa que el govern de Tarragona podria perdre 5 milions d'euros en el traspàs de carreteres de l'Estat

Preocupació ali alpel fet que l'Ajuntament deencara no hagi signat el conveni del traspàs de carreteres promès al 2019 i que té projecte finalitzat des del passat mes de desembre. Segons ha explicat aquest dimarts la regidora, es van assabentar de la situació en la passada convenció municipalista, en la que hi va participar la ministra Raquel Sánchez. El missatge que aquesta els va traslladar era que el govern tenia el conveni encara per signar i que no hi havia negociacions obertes de cap mena.Ramos ha acusat el regidor d'Urbanisme, Xavier Puig, de "vendre fum" de manera constant als mitjans de comunicació, amb un total de 69 impactes mediàtics des de la seva entrada al govern però encara sense el traspàs efectuat i les obres pendents de licitar-se. El termini per dur a terme les obres, que suposarien una inversió de, finalitza l'any 2026 i segons els càlculs dels socialistes la licitació hauria de fer-se aquest mateix any 2023.La roda de premsa celebrada aquest dimarts ha servit també per comunicar que no hi ha motius concrets coneguts per aquesta demora, ni tan sols existeix cap informe de la secretaria d'intervenció. En total, són una vintena els quilòmetres, en diferents trams, que l'Ajuntament passaria a adquirir i tindria l'obligació de fer-ne el manteniment, un fet que no acaba de convèncer l'executiu, però que sorprèn els socialistes perquè el projecte redactat obeeix a les demandes del mateix govern republicà. Entre d'altres, s'hi contempla l'ampliació del pont del Francolí o l'habilitació d'un carril bicicleta.En el sentit de no acceptar el traspàs sense contraprestacions, Ramos ha retret a Xavier Puig que s'acceptés el Palau d'Esports Catalunya o l'oferiment dels terrenys per al CAP La Granja, així com l'antiga caserna dels Mossos d'Esquadra, però que els problemes hagin sorgit amb l'administració estatal.